武漢肺炎疫情大爆發，觀光業首當其衝，原本經營慘澹的旅館業更雪上加霜，台灣溫泉觀光協會理事長張榮南表示，沒了陸客、來了疫情，現在是台灣飯店業者30年來最慘的一年。

受武漢肺炎疫情影響，旅行業品保協會及旅行公會全聯會昨(6)日舉行記者會表示，1月24日至3月底疫情已造成產業1200億損失，觀光業者各個惶恐茫然。

中評網報導，張榮南表示，這次疫情導致全台民眾人心惶惶，除口罩一片難求外，不少外出聚會、聚餐、旅遊、春酒等也順勢取消，經濟影響層面極大。

對於嚴峻的疫情，張榮南擔心，只要一名潛伏期客人入住，確診後整間飯店就必須休業14天，外加全體員工家屬及接觸之人皆需隔離。

對於接續旅遊人次的評估？張榮南推測，2020年台灣觀光飯店等產業將失去400萬陸客、南向國家260萬旅客、日本200萬旅客、韓國140萬旅客。今年上半年恐只有靠台灣民眾旅遊在撐。這是台灣觀光飯店業近30年來遭遇的最大危機與挑戰。

根據觀光局資料，去(108)年日韓旅客逐年提升、東南亞旅客有大幅地成長，使來台旅客首次突破1,186萬人次，且日本來台旅客也突破200萬人。

(中時電子報)