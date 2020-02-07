隔熱紙領導品牌3M發表2020年全新產品「極黑奈米陶瓷汽車隔熱紙」，運用尖端奈米陶瓷抗紅外線技術，紅外線阻隔最高可達95％，可保持車室涼爽，還可隔絕最高達99.9％有害紫外線，相當於防曬指數SPF1000的阻隔效果。

3M表示，極黑奈米陶瓷汽車隔熱紙的高端奈米科技與獨特塗佈技術，讓極黑仍然保有清晰的視野，不受藍霧的干擾，創造超過99％的清晰度。駕駛人更能感受到5％超低內反光率，並且可隔絕最高達93％的眩光，提供最舒適的駕駛視野，操駕樂趣絲毫不因日曬或隔熱紙影響而打折扣。同時車室內的隱密性也因為極黑塗層而提升，最低6％的透光率讓空間獨享，隱私不受外界目光干擾。

3M強調，極黑奈米陶瓷汽車隔熱紙材質上採用非金屬塗佈材質，不影響eTag、GPS、手機、電子設備通訊，享受無干擾駕駛空間。3M表示，極黑奈米陶瓷汽車隔熱紙MB系列產品包含：MB5、MB20、MB30、MB45、MB60、MB75，型號的數值與透光率相關，數值越小，透光率越低，外觀越黑、隔熱愈佳，前檔建議至少使用透光率30％以上的型號。

3M表示，若車主重視車室內隱密，抑或於中南部生活在日照較強烈地區，前檔MB30搭配車身MB5是隔熱效果與隱密兼具的最佳好評組合。若對明亮度要求較高或於北部的車主，可參考前擋MB45，車身MB20組合，保持車內涼爽舒適，更有明亮視野。

(工商 )