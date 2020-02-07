一名家住新北市三重區的張姓男子，去年八月間在北市松壽路，見一名年約20歲正妹，喝醉由朋友攙扶在路邊嘔吐，便假意上前關心，藉故支開友人後，把正妹帶上計程車，企圖找旅館撿屍，不料找了幾家都客滿，後來友人回來發現正妹不見報警，警方循線找到計程車運將，將2人載至派出所，正妹這才逃過一劫。

據了解，張男事發當日企圖撿屍時，藉故要正妹的林姓友人到夜店拿衛生紙，然後直接強抱正妹搭上計程車，要運將前往萬華一帶尋找旅館投宿，找了2家都客滿後，改到三重、新莊一帶詢問，但旅館一樣都客滿，正妹未被撿屍得逞。

後來林姓友人回來，發現張男與正妹已經不在現場，嚇得報警找人，警方獲報隨即找到載張男與正妹的小黃運將資料，聯繫到運將後，將2人帶至派出所，警方調查後將張男移送法辦。

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(中時電子報)