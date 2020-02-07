台中后豐大橋陳姓安親班女老師墜橋命案，陳女的男友王淇政和友人洪世緯被控殺人，各判刑15年、12年6月定讞。台中高分院去年底再審判決，撤銷原判，以證據不足改判兩人無罪。台中高分檢已聲明上訴，7日提出生物跡證及採證認定矛盾等上訴理由。

2002年12月7日凌晨，陳女與王男在后豐大橋談判分手，墜橋身亡。陳女是自行攀爬大橋護欄墜橋或他殺？王男被控與陪同到場的友人洪男，合力將陳女抬擲墜橋，王男及洪男均否認犯案。有證人指證，聽到王男與陳女在橋上發生爭執、陳女大喊救命；並有人指證看到王、洪兩人合力將陳女抬至大橋護欄外，陳女墜橋等情節。

全案在2009年三審依殺人罪判處王男徒刑15年、褫奪公權10年；洪男徒刑12年6月、褫奪公權8年確定。案經最高法院去年2月裁定再審，台中高分院去年底判決，以證據不足，而不排除陳女攀爬護欄墜橋而發生意外，改判兩人無罪，台中高分檢提起上訴。

台中高分檢主任檢察官吳萃芳表示，再審判決在生物跡證及認定墜橋地點等判決理由矛盾。就生物跡證顯示，陳女生前是遭人強行抬至護欄，她所穿著上衣的腋下、袖口及長褲的後臀、腰部、褲管都沾到大橋護欄的土灰、粉塵，而正面均無土灰跡象。陳女身高155公分，要跨坐或爬上距地面高約117公分護欄，衣褲正面及胯下應會接觸護欄，但卻無任何土灰痕跡？

吳萃芳指出，中央警察大學實地模擬鑑定發現，依大橋附近的光線及相對位置，證人在橋下確實是可聽到、看到橋上的對話聲音及動態，且3名證人所證述的案發情節均相符。再審判決不採信證述的案發過程，卻採信所指證的墜橋地點，顯然互相矛盾。

此外，再審判決認定法醫及鑑定人進行鑑定基礎均錯誤，包括陳女的陳屍處及墜橋地點等，卻又援引鑑識人認為陳女有可能自行跨越護欄或攀爬護欄，不慎墜落死亡，推論前後矛盾，與現場、死者身體跡證及證人的證稱均不相符，再審判決認定事實有違背論理及經驗法則，且判決理由矛盾、不備。

(中時 )