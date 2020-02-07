矯正署教誨師廖文慶分享不少受刑人因習得製作花燈的技巧，得以開創嶄新的人生。（台中市政府教育局提供／陳世宗台中傳真）

來在后里地區舉辦的第二場大型活動

2020台灣燈會在台中！來自全國各地參加台灣燈會花燈競賽的598件花燈齊聚一堂，琳瑯滿目的作品，可謂百家爭鳴、爭奇鬥艷；並於日前接受專家評比爭奪燈王寶座，各組燈王和特優作品創作者將於2月22日下午2點於市立后綜高級中學接受頒獎。

2020全國花燈競賽主題以鼠年生肖，或以觀光特色、城市願景、低碳永續、產業科技、美食文化、友好城市、樂農花博、族群融合及民俗文化等為製作內容，形式不拘，自由創作，期透過花燈競賽，傳承藝術文化技藝之美。綜覽2020全國花燈參賽作品，不少係以「鼠」為主角融合各種主題進行創作，各具其趣，創意十足。

后里國小為配合在地喜事，以在地聞名遐邇的特產—高接梨為發想，製作了「后梨勇」及「后梨讚」兩座花燈作品。（台中市政府教育局提供／陳世宗台中傳真）

全國花燈競賽收件工作係由北區太平國小、后里國小等12所學校承辦，為讓每件作品完美登上展臺，教育局偕同學校動員了百餘位工作人員戮力使命，熱烈迎接競賽花燈的到來。於1月30日收件第一天，拔得送件頭籌的是來自台北科技大學、成功大學及屏東科技大學等3校4位學生共同創作的花燈作品，創作者之一的李心主同學表示，因與同學對傳統文化有共同的興趣，所以邀集大家一起來製作花燈，作品以「玉鼠母子」為主題，搭配七彩如意，期望能事事如意、吉祥，也衷心希望大家重視傳統藝術，保留優良文化。

矯正署109年花燈送件非常踴躍，教誨師廖文慶說：「此次共有104件花燈參加競賽，這些作品都是由受刑人精心投入、共同創作。不少受刑人因而習得製作花燈精湛的技巧，成為他們的一技之長，變得更有自信，於服刑期滿出獄後，更得以製作花燈為他的謀生技能，開創嶄新的人生」。

2020台灣燈會活動是繼2018台中世界花卉博覽會後，近年來在后里地區舉辦的第二場大型活動，許多在地居民引頸企盼，期待2020台灣燈會能繼續為后里區帶來蛻變與繁榮。

后里國小陳良益校長表示，學校為配合在地喜事，以在地聞名遐邇的特產—高接梨為發想，製作了「后梨勇」及「后梨讚」兩座花燈作品。「后梨勇」花燈象徵著后里區在地居民純樸、勤勞、認真的特性，亦期許著學童，各個皆能是勇於面對挑戰、勇往直前，認真的孩子；另「后梨讚」花燈象徵著后里區是個山明水秀、地靈人傑、好山好水的好所在，學校培養的學子未來皆是學養兼具的傑出人才。

教育局長楊振昇表示，全國花燈競賽分成五個組別，包括：親子組、國中組、高中職組、大專社會組及機關團體組，收件後即展開評選工作，送件作品皆是數一數二的獨特作品，競爭非常激烈，這次花燈競賽獲得燈王者，可獲得5萬元獎金，歡迎全國民眾攜手到臺中見證這一刻，更別忘了一定要來遊臺中、賞花燈喔！

(中時 )