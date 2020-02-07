停泊在日本神奈川縣橫濱港的鑽石公主號郵輪，船上乘客得知已有61人感染武漢肺炎都感到震驚！有50多歲女性要求日本政府應對船上所有人進行病毒檢測，以防堵疫情。

有許多乘客表示，日常服用的藥品不夠，厚勞省已應乘客的需求，將大家所需的藥品運上船免費提供，但7日有乘客在陽台上掛出日本國旗，上面寫著「藥不夠了」，可能是分發不及。

在富士電視台的報導畫面上，郵輪客房陽台上還有外國乘客在陽台上伸懶腰。

船上乘客表示，現在不知道外面的情形，不能走出客房，只能聽船內的廣播。7日廣播說，住在沒有窗戶的客房的乘客今天可以到甲板上活動一下。

停泊在日本橫濱港的鑽石公主號郵輪，7日新增41例確診病例，船外有大批救護車待命。(美聯社)

富士電視台採訪到在船上待機的A先生，他表示，自己曾與確診的女性在船上共進午餐和晚餐，所以很擔心自己也被感染，已要求檢疫官做病毒檢測，但完全沒有任何回應。目前雖然沒有身體不適，只有因太乾燥有流鼻水，但若沒有檢查，下船後造成大家的困擾就不好了。同行的女兒有輕微的發燒現象，也要求檢查，但6日只給了她退燒藥。

鑽石公主號郵輪上共有3711人，包括2666名乘客和1045名工作人員。厚勞省針對有發燒、咳嗽等症狀的120人以及可能與感染者有過接觸的153人，共273人採檢體進行病毒檢測。

5日31人當中有10人確診，6日71人當中有包括1名台灣婦人在內的10人確診，7日171人當中有41人確診，總計已有61人確診。目前船上還有3658人，原則上要求他們自5日起在客房內隔離14天。

日本國內至今確診感染的病例，包括郵輪的61例、3班武漢撤僑包機的9例在內，共86例。

(中時電子報)