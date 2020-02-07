大甲農民王文福在4公頃多的範圍，撿拾50多支空瓶，怒批民眾缺乏公德心，政府坐視不管。（王文吉攝）

玻璃瓶回收無利可圖，不肖人士棄置台中大甲農田，為及農耕安全。（王文吉攝）

春耕在即，台中大甲農民近日整地發現田間、灌溉溝渠中充斥著廢棄玻璃瓶，威脅到耕作安全，瓶中殘餘物更可能對土壤造成危害。台中市議員吳敏濟7日舉辦記者會，要求政府提供足夠誘因落實回收機制，環境保護不能淪為口號，更不能棄農民的安全不顧。

中部稻作春耕一般都在元宵節後展開，近日農民忙著撿拾散佈於田間及灌溉溝渠內的玻璃空瓶。農民王文福表示，玻璃瓶若被耕耘機攪碎，成為無數的隱型地雷，赤腳踩在田裡插秧、施肥、除草面臨很大風險。

王文福說，他在4公頃多的範圍，撿拾50多支空瓶，怒批民眾缺乏公德心，政府坐視不管，農民無語問蒼天。王文福也批評現在時機不佳，基於使用者付費原則只要強制回收，一定有很多人願意做，20多年前1個保特瓶退2元，田間就很少發現空瓶。

吳敏濟指出，目前廢棄物處理業向回收業回收空玻璃瓶，單色瓶每公斤只有1.1元，雜色瓶更只有0.55元，消費者自行拿到回收場更低，根本無法激起消費者主動回收的意識。

吳敏濟建議，最直接有效的方法是押瓶費制度，另環保署應提高回收價格，增加回收誘因；台中市政府可參照宜蘭縣政府的成功先例，結合環境保護及弱勢照顧政策，編列預算鼓勵中低收入戶或各里環保志工隊從事回收，短時間內就能回收數十萬支空瓶。

環保局廢管科專員黃秀華表示，該局將向中央建議提高回收誘因，民營業者也應建立類似台灣菸酒公司的玻璃瓶押金退還制度，並參採宜蘭縣的作法，獎勵弱勢團體或環保志工隊執行回收工作。

(中時 )