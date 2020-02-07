為了避免民眾車禍受傷時，同一事故卻重複請領不同殘障失能種類項次，金管會預告修正「強制車險殘障給付標準表」，最快109年5月起，民眾因車禍受傷，同一事故體傷將不再依細項請領，改為「綜合症狀」取其最重者定其給付等級，讓民眾申請理賠時更明確。

保險局官員解釋，過去民眾車禍受傷，一次事故，可能撞到頭、手，許多人就會依不同部位分別請領，但現行法規的審核基準本來就是「綜合全部症狀定其等級」，並選擇較重者定其等級來理賠，而非分開部位去理賠。修改「給付標準表」只是讓給付更加明確化。

為使中樞神經系統及周邊神經的定義明確區別，此次也在神經障害系列審核基準第1點中，新增中樞神經系統之定義。

另外，為客觀評估請求權人外傷性癲癇症狀，且回歸神經障害中依勞動能力與生活活動狀態定其殘廢等級，修正神經障害系列審核基準第5點「外傷性癲癇」障害審定原則。

保險局官員指出，過去對於「頭痛」的審定，也有分很多種等級，但這次修法則回歸工作能力以及照護需求作為審核標準，並綜合其全部症狀審定，修正神經障害系列審核基準第6點「頭痛」障害審定原則

據金管會統計，截至108年11月底，強制車險有效保單件數1965萬件，其中汽車車險810萬件、機車險1154.8萬件；保費收入160億元，保險理賠則約134.6億元。

(工商 )