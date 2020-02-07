總統蔡英文今日出席2020觀光節大會，在武漢肺炎疫情影響下，蔡英文允諾，政府會協助觀光業者度過難關，「寒冬要送暖，雨天要開傘」，如果業者有短期融資需求，或者需要補助的事項，政府的紓困措施也務必要及時。

受武漢肺癌影響，台灣已經暫停大陸人士入境，港澳人士來台需居家檢疫14天，外交部等單位對中國大陸發出紅燈警訊，呼籲國人不要前往，台灣觀光團也已經暫緩赴陸。在疫情威脅下，觀光產業受到嚴重衝擊。

蔡英文指出，台灣旅遊業這幾年創造非常多、非常好的成績，很多世界性的旅遊指標，也對台灣有非常高的評價。來台灣旅遊的觀光客人次，這幾年也不斷創下新高。不只是總人次成長，觀光旅客來源也越來越多元，整個觀光產業體質也越來越健康。她特別感謝所有觀光業界先進的努力，這都是因為他們的用心和投入，多年來和政府一起打拚，才能有這樣的成績。

從農曆春節期間到現在，觀光業正面臨武漢肺炎疫情的挑戰。蔡英文感謝觀光產業先進不眠不休、與政府一起積極因應，完成很多重要措施，包括安頓機位，讓國人可以順利返國，「大家真的辛苦了」。

蔡英文表示，她很清楚疫情對觀光產業所造成的衝擊，也看到大家提出很多的建議，要特別感謝大家的體諒與配合。大家的需求，政府也一定會積極協助。稍早交通部長林佳龍及行政院政委張景森已經針對因應方案做出報告。

她也特別指示交通部，因應措施很重要，但是務必謹記一個原則「救急要快速、紓困要及時、振興一定要做到位」。

蔡英文強調：「寒冬要送暖，雨天要開傘」，這就是政府存在的意義。業者因為配合政府防疫措施而取消出團，或提早讓觀光客離境，針對大家的損失，政府會來補償，而且務必要快速。

受到疫情影響，旅客數量會減少，針對這樣的淡季，如果大家希望利用這段期間進修充電，政府會提供職訓津貼，希望透過進階培訓，來強化整體觀光品質。如果業者有短期融資需求，或者需要補助的事項，政府的紓困措施也務必要及時。

她認為，更重要的是長期、中長期的復甦振興方案。觀光客減少，更要加速調整觀光體質，無論是觀光基礎建設、交通設施，或者服務水準的提升，現在都要加快地著手去做，一步一步地提升，機會來的時候，才能有最完善的設施及能量，來掌握最大的商機。

蔡英文指出，這一次武漢肺炎疫情，台灣雖然有確診案例，但基本上已經控制住。無論在公衛、醫療、旅遊品質還是政府效能上，台灣證明了自己是一個可以安全旅遊的好地方。政府也會持續加強國際宣傳，爭取更多國際觀光客來台灣旅遊。

政府一定會挺大家，攜手度過這一關，未來一定會更好。政府持續努力幫觀光業度過難關，大家要有信心，台灣絕對會是國際旅客來到亞洲旅遊的首選之一，「雨天不收傘，寒冬會送暖」，政府一定會和大家一起努力。

(工商 )