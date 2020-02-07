藝人黃安多次發表爭議言論，更曾在2016年舉報TWICE成員周子瑜，自此成為不少人眼中釘。6日黃在社群表示，自己偏偏要在健保實名制上路首日的「大喜日子」，湊熱鬧也去排隊，結果最後沒買到。網友見狀，痛批黃膽子真大。

黃安在社群發文，寫道：「今天是2月6日，是民進黨政府宣布，每人每周可以購買兩片口罩的大喜日子！我就偏偏湊熱鬧去排隊，結果哈哈哈哈哈哈，你們自己看吧，算啦！買不到是自己命不好，點兒背。支持817萬票當選的民進黨政府！支持！支持！」

文章一出，網友在PTT論壇發文《黃安還敢出來買口罩喔！》痛批：「還敢出來喔？黃安！雖然我很賭爛民進黨，但我更賭爛你這個人！弄死子瑜很好玩嗎？X！還想買口罩？」

其他網友則紛紛回應：「無恥的極致」、「他回來了？」「他不怕被打真大膽」、「人家本來就不支持政府的啊！支持政府的麻煩相信政府好嗎」、「下限還有下下限」、「去檢舉他沒自主隔離」、「醫護人員也很無奈，當初他重病還得醫他」。

藝人黃安社群發文。（圖／取自PTT論壇）

PTT網友留言。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

(中時電子報)