桃園市龍華科技大學於2020年《Cheers》雜誌「企業最愛大學生」TOP 20最新出爐之調查中，再度勇奪全國私立科大第一名。（校方提供／賴佑維桃園傳真）

桃園市龍華科技大學於2020年《Cheers》雜誌「企業最愛大學生」TOP 20最新出爐之調查中，再度勇奪全國私立科大第一名，是唯一入榜TOP 20之私立技專校院。在包含公私立整體技職體系中，排名僅次於臺科大、北科大及高科大等國立技職龍頭，整體表現出色。

《Cheers》指出，在少子化衝擊招生的態勢下，各校努力尋求定位，積極求變。尤其龍華科大近年積極與企業共組產學聯盟，成立產業研發中心，與業界合作開設物聯網、大數據學程等跨領域工業4.0學程，培育學子具備解決企業實際問題、跨領域專長等務實作法，因此成績表現搶眼。也證明該校近年積極致力產學合作、提升創新研發能量、提升學子職場競爭力的優異辦學成效，已廣獲業界好評與肯定。

龍華科大校長葛自祥表示，學校秉持「務實、卓越、創新」教育理念，定位為培育產業優質實務人才、提供創新技術服務的應用型科技大學。龍華連續2年獲得教育部高教深耕計畫逾1億元高額補助，不僅在全台技職校院中名列前茅，更是台中以北地區唯一連續獲得補助金額超過1億元的私立科大。今年亦在1111人力銀行「2020企業最愛大學」調查榮獲全國綜合型私立科大第一名。

葛校長指出，龍華科大多年來致力推動產學鏈結、學用合一的實作教育，以培養務實人才為首要目標，長期深耕產學合作，讓學生提前掌握產業趨勢充實自我。因應AI及物聯網快速發展，為銜接產業與社會趨勢，學校特別效法美國歐林學院，開設智慧機器人、物聯網、影視製作與行銷，以及智慧商務等4個PBL問題解決導向學習跨領域專班，培養學生跨域學習及創新能力。

龍華科大並運用AI、雲端等科技輔助教學，營造無邊界校園，建置龍華軟體雲虛擬學習平台，學子隨時學習不受限；斥資6千萬打造智能圖書館，率先導入臉辨門禁、指靜脈認證系統，讓學子及早體會AI科技在生活中無所不在，進而善用科技創新，讓自己成為未來職場亟需人才。

此外，龍華科大獲選教育部產業菁英訓練示範基地，成立「3D數位電路板設計暨智慧製造類產線工廠」及「iPAS電路板製程工程師能力鑑定」術科考場；建置「人工智慧／物聯／邊緣運算聯合實驗室」，整合物聯網與傳統產業之創新服務應用；成立「高端加工智慧化研發中心」，建立學生高端CNC加工技能；建置「時尚媒材工作室」培育具藝術、設計、科技之多元專業能力「飾品創作」及「時尚精品」人才，透過產官學研通力合作，讓產學合作向下札根。

(中時 )