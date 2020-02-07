繼特斯拉高層宣布上海廠暫時停工並延後交車後，根據特斯拉一名銷售人員在網路上的發文，特斯拉已於2月2日星期日起暫時關閉所有在中國的門市。

為了遏阻武漢肺炎疫情擴散，中國逾半國土已經封閉。截至周四為止，武漢肺炎在中國的確診病例新增3143例，使總數突破3萬人，達到3萬1161例；新增死亡病例為73例，累計死亡病例達636例。

基於公共衛生安全，蘋果上周末宣布在中國的蘋果商店將停業至2月9日。在中國的其他許多外國品牌亦已暫時停業或限縮營業。

特斯拉一名銷售人員2月2日在微信上發布一則帖子，內容寫道：從今日起，全中國的特斯拉門市已經全部關閉，但我將24小時在線上回覆問題，歡迎線上訂購，我們建議各位留在家裡，照顧好您的健康。

截至周四，特斯拉的中國聯絡處尚未回應相關消息。根據官網資訊，特斯拉在中國有24家門市。

特斯拉周三股價重挫17.2%，因特斯拉高層表示，受中國爆發武漢肺炎影響，上海廠生產的Model 3將延後交車，以及數位分析師陸續對特斯拉股票的超高估值發出警告。特斯拉副總裁Tao Lin在微博上表示，上海新廠將延後原訂於2月初的交車計畫，公司計畫在2月10日復工。

(時報資訊)