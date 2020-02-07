不理會美股三大指數創新高，亞洲市場對武漢疫情憂心持續升溫，台股今開低震盪，指數重挫百點，最低觸抵11592點，終場台股收跌136.87點、報在11612.81點、成交量為1286.18億元；台股周線翻紅，周線上漲117點，現階段台股行情還是會以疫情發展為最重要依據。

權值股今日幾乎全數熄火，股王大立光(3008)收跌1.86%，4800元大關不保，收在4755元，台積電(2330)整場走弱在盤下走跌，終場收跌1.3%，鴻海(2317)旗下FII(工業富聯)龍華園區已在進行試產口罩，目前申請品質認證，預計2月底一天可產200萬片口罩，今股價收跌0.8%，面板雙虎友達(2409)、群創(3481)跌幅約1.5%，受到疫情衝擊，群創原表定今日公告1月營收，也宣布將延後到14日。

疫情持續延燒下，防疫概念股又成為今日盤面多頭聚焦重心，南六(6504)、亞諾法(4133)、美德醫(9103)、毛寶(1732)、康那香(9919)全數亮燈漲停，康那香(9919)、花仙子(1730)等股價也均強漲。

在疫情升溫下，除防疫相關外，宅經濟也成為另類受惠概念，寒假延遲開學下，帶動遊戲概念股今上演半場好戲，鈊象(3293)、傳奇(4994)挾1月營收早盤股價大漲，惟尾盤均壓回平盤附近震盪，智冠(5478)收漲逾1%、網龍(3083)小漲。

分析師預估，目前最重要關鍵還是在於武漢肺炎疫情是否能夠逐步獲得控制，短線先觀察2月10日大陸是否正常開工，估計盤勢若想一次反轉機會不大，需經時間換取空間，目前以區間震盪為較有可能，大盤初步支撐在11,500點，11,500點以下每100點不容易快速跌破，大盤大區間落在11,200~12,300點，當前觀盤可留意元月營收表現優於預期、技術面多方結構不變或相對大盤強勢等個股。

(時報資訊)