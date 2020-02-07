日月光投控（3711）今（7）日召開線上法說，公布2019年第四季集團自結合併歸屬母公司稅後淨利63.83億元，季增11％、年增17％，每股盈餘1.5元，創投控成立以來歷史次高。累計全年歸屬母公司稅後淨利168.5億元，年減33％，每股盈餘3.96元，低於前年5.95元。

日月光投控2019年集團自結合併營收4131.82億元，年增11％。毛利率15.6％、營益率5.7％，低於前年16.5％、7.2％。歸屬母公司稅後淨利168.5億元，年減33％，每股盈餘3.96元，低於前年5.95元，主因投控前年成立、認列子公司矽品再衡量價值利益76億元，墊高比較基期。

其中，IC測試合併營收2511.54億元，年增13％。毛利率19.9％、營益率7.6％，低於前年21.1％、9.5％。電子代工（EMS）合併營收1658.53億元，年增9％，毛利率8.8％、營益率2.9％，低於前年9.4％、3.7％。

日月光投控去年第四季集團自結合併營收1160.23億元，季減1％、年增2％。毛利率17.1％，優於第三季16.3％及前年同期16.4％。歸屬母公司稅後淨利63.83億元，季增11％、年增17％，每股盈餘1.5元，優於第三季1.35元及前年同期1.28元，創投控成立以來歷史次高。

其中，第四季IC封測合併營收692.87億元，季增2％、年增8％。毛利率22.7％、營益率10.6％，優於第三季21.7％、9.4％及前年同期21.8％、9.8％。

電子代工合併營收487.62億元，季減4％、年減4％。毛利率3.2％，低於第三季4.1％及前年同期4.3％。營益率5.4％，低於第三季5.9％、但持平前年同期。

以應用觀察2019年日月光投控封測業務。通訊占54％，汽車、消費性電子及其他30％，電腦16％。電子代工應用方面，通訊達43％、消費性電子32％、電腦與儲存11％、工業電腦10％、汽車電子4％。

(時報資訊)