電動機車補助政府定調逐年退場方向，今年工業局、環保署分別調降或取消電動機車新購補助合計達6,000元，地方政府陸續響應跟進，目前已經公布補助方案的八個縣市中，台北市、彰化縣、屏東縣取消電動機車新購補助，桃園市、花蓮縣、台南市補助減碼最多達五成，業者憂心補助銳減下，恐不利今年電動機車市場發展。

業者指出，去年電動機車銷售飆上16.85萬輛新高，其中去年12月更繳出2.86萬輛的驚人銷售成績，然今年1月電動機車銷量卻是重挫，民眾因補助短縮及地方縣市補助辦法遲遲未公告，電動機車銷量驟減至2,101輛，市占率跌至4.5％，印證「電動機車銷售靠補助」的論點。

業者認為，電動機車原本成本就高，過去靠高額補助讓電車與油車的價差拉近，然今年中央補助減碼，地方陸續公布的補助辦法也跟進縮水，勢必衝擊民眾購車意願以及2020年電動機車市場。

目前已公布2020年電動機車補助辦法的八個縣市中，台北市、彰化縣、屏東縣不再補助購買電動車（新購），花蓮縣、桃園市、台南市補助金額也較去年大幅減碼二至五成，讓過往新購占比高達八成的電動機車銷售前景，蒙上陰影。

僅管今年政府擴大機車汰舊換新的汰舊範圍至2007年6月30日以前出場的四行程機車，增加約500萬輛老舊機車的汰換商機大餅，但今年地方政府對於採汰舊換新購買電動機車的補助，也較去年大幅縮水，已公布辦法的八個縣市中，除屏東縣維持去年水準外，其餘七個縣市均大幅下修補助金額，其中彰化縣補助降幅85％最高。

面對補助造成車市蓬勃的特殊現象，機車業龍頭光陽執行長柯俊斌以歐洲機車市場為例，表示「義大利的補助辦法，導致市場扭曲及提前購買，對生產廠商、銷售通路、消費者都是不正常的狀況，無法正常營運」，呼籲政府放手回歸「市場機制」，才是產業長期發展的良性途徑。

據了解，中央、地方同步調降或取消電動車補助，近兩年並增加對購買七期環保油車的購車補助，包括花蓮縣補助最多達1萬元，西部縣市以桃園市補助9,000元最多，加上政府統一補助ABS車款4,000元，合計每車補助最高達1.4萬元，讓七期環保燃油機車競爭力增加，電、油車競爭力一消一長，將牽動今年整體機車市場的發展。

(工商 )