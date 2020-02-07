高市衛生局7日與高市五大醫師公會召開記者會，宣布2月6日起醫療人員從中港澳入境必須自主隔離14天，不得外出及看診。（柯宗緯攝）

武漢肺炎疫情持續升溫，高市衛生局7日結合5大醫師公會，提醒旗下醫護人員，若2月6日起有中國大陸、香港、澳門旅遊史，必須在入境日起進行14天居家隔離，不得外出及上班，若不按照規定在外「趴趴走」，可罰6萬至30萬元。至於相關醫護人力方面，各家醫療院所可自行調配，不影響市民就醫權益。

衛生局簡任技正潘炤穎指出，配合中央流行疫情指揮中心2月6日起公告，明確定義到過中國大陸含港澳的民眾，入境後需14天居家隔離，因此高雄市醫師公會、高雄縣醫師公會、高市牙醫師公會、高市藥師公會、大高雄中醫師等五大醫師公會，針對所屬會員依據此規範，落實自我居家隔離，開門看診醫師絕對讓病患放心，看診第一線醫師若有中港澳旅遊史，14天之內不會看診。

高市醫師公會理事長賴聰宏表示，醫師作為防疫的表率，如果有到中港澳旅遊回來的14天一定要自我檢疫，不僅是保護自己的診所員工，也相對保護病患。目前所悉有名醫師在2月1日前有中港澳旅遊史，已自主隔離，委由診所其他醫師代班。

高雄縣醫師公會榮譽理事長盧榮福指出，現在台灣沒有社區的感染，出來外面沒有什麼危險性，但要維持如此程度的時候，標準要訂得比較高，醫界絕對不能漏網之魚，因此在2月6日之前從中港澳回台的醫護人員，同樣要求自主管理14天。

有關於醫療人力部分，潘炤穎表示，從2月5日往前推14天，大概是在1月底過年期間，有出遊回國的情形，相對人數會比較多，但目前掌握醫師人員數量，若隔離檢疫不會影響正常運作，5大公會所屬的3000多間醫療診所，包含3大醫學中心、85家地區醫院等可以輪班調配。另外，有關於兩岸醫療學術、技術上交流，也會呼籲會員暫緩，直到疫情結束為止。

(中時 )