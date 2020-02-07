面對新型冠狀病毒危機，恐慌情緒蔓延在民間，「封鎖」與「切斷」已經成為社會中最流行的反應，境外生權益小組今(7)日透過聲明稿表示，部分大學宣布暫緩陸生、港澳生下學期就學，無法來台的陸生超過8000人，他們成為政策眼中的「非國民」，遭受不公平待遇，因此呼籲教育部加強宣導，避免在台境外生被污名化，陸生也不應被視為病毒來源。

境外生權益小組表示，現在整個台灣都在封鎖邊境，有中港澳旅遊史、居住史的非公民回台的可能性越來越小。這已是全社會的共識，伴著傳染病的危機，公眾的不滿不再是「封鎖」，而是「封鎖得還不夠」。

境外生權益小組認為，被隔絕於島外的陸生以及其他外籍人士，他們是島嶼上某位教授的學生、某位青年的愛人、某隻貓咪的飼主、某本書的作者、某家小吃攤的常客、某家企業的實習生、某場研討會的講者或是籌備者，台灣每個鄉村城市的角落都留有他們的足跡。

境外生權益小組並指出，台灣社會針對疫情的討論，逐漸偏離了疾病本身，而朝向針對國籍身分的攻擊，認為面對疫情應是在公共討論方向出發，並不應該被恐慌情緒所傷害。

境外生權益小組因此提出3點呼籲：(1)中央疫情指揮中心應將長期在台生活者之權益納入防疫政策考量；(2)教育部應提供資源支持各校完善安心就學方案；(3)教育部應主動進行教育、宣導，避免在台境外生被污名化；(4)陸生具備防疫能力，台灣社會各界不應將其視為病毒來，台灣社會各界在討論陸生的健康管理機制時，不應將陸生視為病毒來源，而應該更理性規劃相關防疫資源分配，將陸生視為台灣社會中共同合作防疫的一分子。

(旺報 )