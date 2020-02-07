洪秀柱兌現選前承諾鄉親將繼續於台南服務地方鄉親，明天將在東區成立服務處。(曹婷婷攝，資料照)

國民黨前主席、立法院前副院長洪秀柱，為兌現選前承諾鄉親將繼續於台南服務地方，8日上午為將為她所創辦的中華青雁和平教育基金會台南分會，以及洪秀柱及國民黨新科不分區立委陳以信聯合服務處舉行揭牌儀式。

洪秀柱表示，雖然參選台南立委落敗，但對於台南鄉親在選舉期間大力支持的熱情，讓她感恩在心，也多次告白已與台南結下不解之緣。

選前，她曾應允不論當選與否，選後都要為台南在地服務盡一分心力，為兌現承諾，她所創辦的青雁基金會決定設置台南分會，同時，也將與新科立委陳以信在台南共同成立聯合服務處，8日上午10時舉行揭牌儀式。

洪秀柱指出，台南分會與聯合服務處成立有3個宗旨，分別是落實地方服務、培訓及培育青年以發掘人才、促進兩岸交流。

洪秀柱表示，大選已落幕，國民黨正面臨改造與革新關鍵期，台灣政局、兩岸都出現新形勢，加上中美貿易爭端未歇，新型冠狀病毒肆虐又挾雜政治操作，內外情勢嚴峻，但她相信，國民黨只要秉持為民先鋒創黨理念，確實遵循黨中心思想、核心價值，在中央、在地方一步一腳印，有「自反而縮，雖千萬人吾往矣！」勇氣，仍會是穩定民心的重要力量。

曾歷任8屆立委及副院長的她，此次雖未當選，但未來將持續與台南在地黨籍議員一起合作做選民服務，新科不分區立委陳以信也將以台南子弟身分，加入為鄉親服務的陣營，和她一起在地方肩負起聯合服務的工作。

洪秀柱說，台南長期由民進黨執政，國民黨地方人才明顯出現斷層現象；台南據點重要工作之一，就是希望統籌各方資源，為黨、為國培育青年、發掘人才，協助國民黨做好深耕地方的基礎工作。

她也強調，台南是漢人開台首邑，先人渡海來台，讓中華文化從台南開枝散葉；今後，地方兩岸宮廟信仰往來、鄭成功文化交流、南台灣學術兩岸合作、農漁特產品兩岸貿易、觀光與兩岸航線發展等，都是未來值得努力的方向。

(中時 )