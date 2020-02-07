東石鄉幸福巴士至2月底仍維持試營運階段，全段一趟車資僅10元，歡迎民眾踴躍搭乘。（嘉義區監理所提供／張毓翎嘉義傳真）

東石鄉幸福巴士及朴子市幸福巴士將進駐新的朴子轉運站。（嘉義區監理所提供／張毓翎嘉義傳真）

交通部公路總局、嘉義縣政府及地方公所一同推動的「幸福巴士營運計畫」，在阿里山鄉、大埔鄉、番路鄉、朴子市及東石鄉已陸續通車；縣府建設處表示，等當地民眾習慣後，使用率會逐漸增加，另還計畫今年將幸福巴士延伸至布袋鎮、六腳鄉、鹿草鄉及大林鎮，滿足更多偏遠居民就醫、就學及採購的交通需求。

為提升偏鄉地區公共運輸的覆蓋率，公路總局將2019年訂為幸福巴士元年，嘉義縣政府配合公路總局的政策，推動縣內18鄉鎮「幸福巴士」，去年12月底大埔、朴子、東石及阿里山陸續開辦試營運活動，今年元月1日，也在番路鄉啟動「幸福巴士」，行駛到無公車站牌的偏僻村庄內。

嘉義區監理所指出，「幸福巴士」內涵為關懷偏遠鄉親，讓高齡者或行動不便的民眾外出能更加便利，也更安全，此外，它最大的特色為「隨招隨停」，對於乘客而言，節省了步行及等待時間，經費由中央支出95％，縣府自籌5％，並由各個公所提出巴士路線，達到因地制宜的效用。

縣府建設處道路管理科長曾富香表示，這段試營運期間，雖使用率仍有進步的空間，但民眾反應良好，未來會陸續增加班次及行駛路線，另外，為了增加幸福巴士能見度，東石鄉幸福巴士至2月底仍維持試營運階段，全段一趟車資僅10元，歡迎民眾踴躍搭乘，即時動態資訊及時刻表則可至公路總局網站或下載「iBus公路客運」app查詢。

(中時 )