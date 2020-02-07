瞄準年後紅包購物潮，富邦媒(8454)旗下momo購物網的momo《android旗艦館》首度於2月10日打造《android品牌日》，精選非蘋智慧型手機品牌廠推出優惠活動，並與台灣大哥大(3045)合作推出「門號購優惠」活動。

momo《android旗艦館》於2019年12月正式開幕，為全台首間android品牌線上旗艦館，集結一線品牌大廠手機，提供想入手android手機的消費者輕鬆選購，android旗艦館於開幕首月即繳出品牌商品銷售年增破60%佳績，替通路與品牌間展開雙贏局面；富邦媒表示，momo《android旗艦館》首度打造《android品牌日》，精選Google、OPPO、SAMSUNG、ASUS、SONY、vivo以及NOKIA等品牌手機優惠7折起，為回饋長期支持的消費者，2月10日《android品牌日》祭出主打商品SAMSUNG Galaxy旗艦系列機 S10+狂降萬元，momo獨家櫻花粉色vivo V15親民價5990直接入手等獨家優惠，並同步祭出全館購機送碎屏險、刷卡最高回饋3000、限量送硬殼收納包、現領9折折價券等好康。

momo購物網亦與台灣大哥大合作推出「門號購優惠」限定活動，凡於2月29日在momo購買指定手機或平板，可於活動頁面登記參與加辦台灣大哥大新申辦、攜碼、續約之門號專案，後續將於台灣大哥大客服人員主動與登記消費者聯絡完成門號申辦，提供消費者一站購機、申辦門號的便利購物流程，而活動期間內申辦成功且未解約，將可於申辦次月月底前享最高16500momo幣獨家回饋。

(時報資訊)