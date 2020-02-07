造型師李明川跨足花藝已經第2年，情人節前夕邀集身邊單身女藝人張可昀、王俐人、小優，蘿莉塔跟蔡小潔一起上花藝課。為了增加大家的戀愛運，李明川特別準備了2種花材，分別是「草莓牛奶玫瑰」跟「初戀桔梗」，他說酸酸甜甜的草莓牛奶就像戀愛的滋味一樣，每一次談戀愛都要回到初戀的心情，讓現場單身女星都尖叫到快把屋頂掀起來。

張可昀被虧經常因為猴急選錯對象。（圖／伊林娛樂提供）

張可昀第一次上花藝課就把花插反，被李明川虧說總是猴急手快，常常會選錯對象，喜歡小眼睛帥哥類型的張可昀拿起玫瑰花當麥克風，祈禱自己能快點交到男友，平常像傻大姐的蔡小潔在旁高喊：「吼～我超想脫單啦！」問到喜歡的類型，她卻又開玩笑說：「都好啦～」講話犀利的蘿莉塔秒回：「對啦～對啦～男的都好。」看似情場經驗豐富的王俐人其實單身許久，近期忙著開私廚餐廳的她笑說：「我最近好忙，忙到連回訊息的時間都沒有，會不會害大家以為我都沒興趣？」大夥邊插花邊聊各自的戀愛經驗，小優直呼：「這真的好療癒，下次拜託要再約我！」

身為圈內女星們的最佳閨蜜，李明川最後開示大家，「談戀愛真的很重要，而且多約會絕對有益身心，但不可以一開始就希望別人對妳山盟海誓，因為男生最怕有壓力，千萬不要隨便就把別人就嚇跑！」他也鼓勵大家今年沒人送花也沒關係，我們先把自己的桃花「插好插滿」，「以後妳們誰先結婚，我就贊助現場花藝佈置給誰。」

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(中時電子報)