政府宣布6日起口罩實名制，7天一人只能購買2片口罩，購買前得出示健保卡，不過此舉似乎讓詐騙集團逮到漏洞，實行新的詐騙手法，對此網紅486先生也在臉書發文，呼籲民眾不要輕易上當。

政府宣布6日起購買口罩需比照慢性病處方簽，要到全國健保特約藥局使用健保卡插卡購買，除了每人7天內限購2片，更限定身分證字號末碼「單號者」可於每週一、三、五購買，「雙號者」則於每週二、四、六購買，週日則不限制，不過這似乎也成為近日新的詐騙手法，網紅486先生在臉書發文，「若接到自稱健保局打來的電話說：『你的健保卡被查出有不當使用情形將被鎖卡，有疑問請撥9』，呼籲民眾要小心這類詐騙手法，不要輕易上當。

486先生臉書全文。（圖／486先生臉書）

對此網友也紛紛回應：「有接到電話，直接掛掉了」、「這一聽就是詐騙，我接到很多次了」、「可惡的詐騙集團！真的什麼出頭都有」、「一定要記得提醒長輩」。

(中時電子報)