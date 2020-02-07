告別充滿歷史意義的30週年，中華職棒即將邁入第31年。中職開創下個新時代，不僅有味全龍隊加入新球季熱身賽，樂天集團接手延續Lamigo傳奇，原有4隊總教練大洗牌，新球季新氣象，都為賽事增添可看性。

備戰中華職棒全新球季，季前熱身賽將於2月28日在台南率先登場，宣告棒球季即將歸來。熱身賽共安排20場賽事，分別在台南球場及斗六球場點燃戰火。預售票將於2月12日中午11點起全面開賣，屆時可到FamiTicket全網購票網或全家便利商店FamiPort購買。

首日（2/28）兩地皆有比賽，13:05樂天桃猿南下挑戰統一7-ELEVEn獅主場；17:05中信兄弟與味全龍在斗六棒球場交手。29日午場（13:05）富邦悍將則在台南初登場，對戰統一7-ELEVEn獅；晚場（17:05）樂天桃猿則在斗六面對味全龍。為期12天（2/28-3/10）的熱身賽，5支球隊各出戰8場。歡迎球迷朋友們踴躍進場，用行動支持所喜愛的球隊！

平日票價為150元、優惠票100元；假日票價為200元、優惠票150元；平日預售票為120元、預售優惠票80元，假日預售票是160元、預售優惠票則是120元。價格親民又能一賭球星風采，值得全國球迷朋友進場同歡。

中職官辦熱身賽賽程。（中職提供／鄧心瑜傳真）

(中時 )