武漢肺炎肆虐，民眾恐慌搶購口罩，引爆「口罩之亂」，政府也開始宣導「口罩不必隨時帶」觀念。網友直言，這項呼籲背後的真正原因是：「你別到真正需要戴的時候沒有了。」其他網友大表認同，坦言若戰爭之初就把子彈打完，後果不堪設想。

網友在PTT論壇發文《盡量不要戴口罩本來就是對的》，寫道：「現在都在呼籲沒事別戴口罩。這本來就是對的，只是真正的原因沒有講那麼明白：你別到真正需要戴的時候沒有了。現在根本還好，你要評估你的庫存，別到了真需要戴的時候卻用完了，我現在都一直重複用。」

文章一出，其他網友紛紛回應：「你說到重點了」、「沒有社區感染之前，盡量不要載」、「你去跟2/4號前的菸粉講啊」、「你還有一般口罩布口罩能防飛沫啊」、「台灣沒有進口的話，口罩是真的不夠大家搶」、「戰爭還沒開始，不用一下就把彈匣打空」、「沒錯！現在風險極低還戴根本是浪費」。

PTT網友發文、留言。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

(中時電子報)