中央流行疫情指揮中心禁止國際郵輪在台灣靠港，載有1700多名台灣人的寶瓶星號，獲准明日靠岸基隆，預計中午左右到達，國人通過檢疫後方能下船，但近30名外籍人士恐成人球。多名台灣旅客今日拍攝影片，要求政府重視旅客權益，高喊「我們要回家」。

交通部長林佳龍回應，根據疫情中心指示，寶瓶星號可以靠岸，接著由醫師上船檢疫，若確定船上沒有陽性案例，所有旅客才可以下船，並返家自主健康管理；若發現陽性案例，則全員先於船上隔離14天。

寶瓶星號2月4日從基隆港出發，原預計今日下午返回基隆，該船上共有1738名旅客，其中台灣籍就佔1709名，另有菲律賓籍18名、馬來西亞籍3名、越南籍3名，韓國籍1名、印尼籍1名、緬甸籍1名、新加坡籍1名，以及1名陸配。

寶瓶星號10餘名台籍旅客今傳回一段影片，一群人聚集在甲板上，強調「目前在那霸海上徘徊，請台灣有關單位重視船上1700多位旅客的權益，我們要回家！」

據悉，寶瓶星號明日中午左右將能靠港基隆港，屆時疾管署將登船檢驗，外籍旅客無法在基隆港下船，在哪裡下船得看船公司安排。

(中時 )