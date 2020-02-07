台灣首府大學安排港澳生在圖資大樓宿舍隔離。（台首大提供／劉秀芬台南傳真）

台灣首府大學安排港澳生在圖資大樓宿舍隔離。（台首大提供／劉秀芬台南傳真）

台灣首府大學安排港澳生在圖資大樓宿舍隔離。（台首大提供／劉秀芬台南傳真）

台灣首府大學安排港澳生在圖資大樓宿舍隔離。（台首大提供／劉秀芬台南傳真）

台灣首府大學安排專車從機場接港澳生回校隔離。（台首大提供／劉秀芬台南傳真）

因應武漢肺炎疫情，台灣多數大學延至25日開學，7日各校開始陸續有港澳生回台。位於台南麻豆區的台灣首府大學，7日下午有一位澳門學生先返台，校方安排兩輛專車前往高雄機場接回，將先安排到隔離宿舍內，希望防疫做到滴水不漏。

台首大表示，該校陸港澳生共有23人，22人為港澳生，陸生只有1人，其中有1名港澳生留在台灣實習，其餘都返回老家。經過校方連日來的聯繫，家住浙江的陸生，暫時無法來到台灣，其他有11名港澳生會返校上學。

校方表示，已擬定接送安置計畫，圖資大樓的三、四、五樓原本為籃球隊的宿舍，有獨立房間，籃球隊解散後閒置至今，將做為返校港澳生安置宿舍。校方已進行了整理與消毒工作，圖資大樓的門禁與電梯都進行隔離管制，每天都會有專人前往消毒。

此外，校方也發起了物資勸募工作，董事長應秀鳳從蓮潭國際會館調來一百餘套盥洗用具，也有校方人員捐贈餅乾、衛生紙，每天有送餐服務，讓學生安心、安全度過14天隔離生活。

(中時 )