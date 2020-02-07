高雄關2月3日於出口至菲律賓之貨櫃中，查獲夾藏管制口罩3,474片，為口罩管制出口以來，第一宗於海運出口貨櫃查獲違規出口的管制口罩，也是單次查獲口罩片數最多者。

關務署表示，海關已將出口管制口罩列為查緝的重點項目，自2020年1月24日至2月5日，已分別自旅客攜帶出境及以郵包、快遞、貨櫃等方式運送出口等處，查獲違規出口管制口罩計582件，查扣口罩數量達138,302片，已被全數沒入。

(工商 )