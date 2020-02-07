目前中國大陸為了防止2019新型冠狀病毒疫情持續擴散，已陸續有50座城市採取封閉管理，也讓許多台灣企業紛紛延後開工，部分台商也已告知其外派大陸同仁應先暫時留在台灣，等疫情控制較為明朗後再前往。

安永（EY）聯合會計師事務所指出，近日大陸稅務總局為了防堵疫情，鼓勵民眾盡量減少出入公共場所，降低交叉感染風險，鼓勵個人透過安裝「個人所得稅APP」或登錄自然人電子稅務局web端辦理完成稅務申報，台商、台幹有望受惠。

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