陸提供線上報稅 安永：降低交叉感染風險 15:032020/02/07 工商 林昱均 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 目前中國大陸為了防止2019新型冠狀病毒疫情持續擴散，已陸續有50座城市採取封閉管理，也讓許多台灣企業紛紛延後開工，部分台商也已告知其外派大陸同仁應先暫時留在台灣，等疫情控制較為明朗後再前往。 安永（EY）聯合會計師事務所指出，近日大陸稅務總局為了防堵疫情，鼓勵民眾盡量減少出入公共場所，降低交叉感染風險，鼓勵個人透過安裝「個人所得稅APP」或登錄自然人電子稅務局web端辦理完成稅務申報，台商、台幹有望受惠。 (工商 ) #風險 #大陸 #安永 #交叉感染 #台商 也許您會感興趣 推薦閱讀 安永食堂 攻庶民外食商機 04:102020/02/03 產業．科技 首批滯留武漢200多位台人 今日包機返台 10:282020/02/03 兩岸 安永專欄－數位服務稅現況與趨勢 04:102020/02/04 金融．稅務 「疫」起化解兩岸風險 04:092020/02/05 論壇廣場 印度財政改革 安永：台企也能受惠 13:552020/02/05 財經 溫州台協會長：溫州台商暫無回台打算 16:142020/02/05 兩岸 武漢封城需紓困 經部研擬「台商回台投資升級版」 21:092020/02/05 財經 2020武漢風暴》全球疫情不斷更新／大陸地區疫情持續擴散 確診人數突破3萬人！ 00:242020/02/06 生活 印度稅改 台企子公司受惠 04:102020/02/06 金融．稅務 台商回台出現首個廠商擴廠計畫 今年目標累計達9千億 16:432020/02/06 財經 財經熱門新聞 台股暴殺近700點回魂？ 國民ETF五天填息10萬人爽賺 - 財經 航空業慘！香港航空開第1槍 驚爆裁員400人 - 財經 陸廠月底復工也難？供應鏈驚曝最慘時間 - 財經 虧大！壽險業狂賣台積電 外資接手暴增5500億 - 財經 陸慌了？對美關稅砍半 驚爆內幕 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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