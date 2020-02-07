蔣偉文在friDay影音《國際橋牌社》飾演政壇新秀，角色今(7日)正式登場。蔣偉文透露，該角色原型是趙少康，當接到邀約時，心裡既緊張又激動，覺得對方是「偶像」，老婆還上網找了趙少康年輕時的照片，找了舊式的眼鏡給他戴上，直呼神韻有8分像。

蔣偉文自認優柔寡斷，但角色個性做事果決、破釜沈舟，與自己個性相當反差，演起來特別過癮，甚至為了一展角色演說時要號召眾人響應之氣勢，被導演要求講話語速要比平常快2倍，讓平時在主持廣播節目的他視為是最大挑戰，「廣播節目只聞其身不聞其人，所以在主持上口條自然要清晰且有情緒，才能吸引聽眾持續收聽。」

蔣偉文（左）在《國際橋牌社》神還原趙少康。（圖／friDay影音）

此外，近期武漢肺炎疫情蔓延全球，他透露今年一家大小在美國過農曆年，返台前夕接獲公司提醒，記得在美國買一些口罩回台，他在拉斯維加斯跑了四家有販賣口罩的商店，沒想到都缺貨，一問才得知都被亞洲人給收購了，才驚覺疫情相當嚴重。所幸，蔣偉文一家大小日常都有戴口罩的習慣，儲備了不少口罩，「尤其我愛下廚，做料理時，我老婆叮嚀一定要戴口罩，因根據統計，台灣廚房大多是密閉式空間，長期吸做菜時的油煙，容易導致罹患肺腺癌！」《國際橋牌社》每週五晚上八點friDay影音獨家播出。

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(中時電子報)