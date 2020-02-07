辣模方祺媛（雪碧）爆出搶人老公又產子，介入林咚咚和郭柏均婚姻當小三。正宮林咚咚7日上《聽媽媽的話》，加入節目媽媽團。受訪時她透露老公已一年多沒回家，家用也少給，「大概就是2018年9月的時候開始，當時不以為意，以為只是夫妻吵吵架，後來才發現老公被偷走了。」表示這些日子自己獨力扶養3個小孩，外加掛在自已名下一個月6位數的車貸、房貸，早花光百萬積蓄，經濟負擔非常沈重，對於製作單位能夠雪中送炭，讓她加入且有固定收入，不無小補。

林咚咚說自己跟台北武德旨德宮宮主、CEO郭柏均結婚7年，3個兒女分別是5歲、2歲、9個月大，講到傷心處淚眼婆娑地說：「有跟他說小孩都很想他、我們都很需要他，但他就沒有回來。」表示還是以孩子為重，希望老公給自己一個機會、好好做人，但對於兩人未來能否繼續下去？則持保留態度，「最後就算是要散，你道歉了，我們還可以是朋友。」

林咚咚透露現在獨力扶養3個小孩，車貸、房貸生活花費十分沈重，早花光百萬積蓄。（攝影／施岳呈）

5日林咚咚在臉書寫下：「某些人的生存方式我無法理解，但無論如何請不要傷害到別人，否則～老天有眼～現世報一定給。」更直接以「雪錶」標註。林咚咚說已找律師討論，下週一將會對雪碧正式提告。對於復出工作，她則感性說出：「很開心可以賺錢了，希望能靠自己扶養3個小孩。」

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(中時電子報)