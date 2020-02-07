寶瓶星號目前全速往台灣疾駛，預計名中午抵基隆港。（許家寧翻攝）

寶瓶星號滯留海上，船上1700名台灣人，高呼我們要回家。（許家寧翻攝）

速力全開！麗星郵輪「寶瓶星號」船上搭載1700多名旅客，因未獲台、日港口入境許可，已經在沖繩海域滯留一天，台籍旅客不滿齊聚甲板高呼「我們要回家！」最新消息，「寶瓶星號」基隆港允許泊靠，現正以20海浬（約37公里）全速回航中，

寶瓶星號船上台籍旅客有1709人、外籍旅客共29人，根據船上旅客王陳惠指出，昨晚8點時郵輪突然掉頭回那霸，船長廣播說要先行讓非台籍旅客下船，但1個多小時後，那霸說不接受船隻停靠，船長也無奈向乘客說，明天我們應該就會有方法。

寶瓶星號上午仍在那霸附近海域繞圈，已經傳出有旅客因為盥洗衣物和藥物不足，還有人訂好回程的高鐵票，確定來不及搭乘，稍早，一群台籍遊客聚集甲板拍攝影片自救，舉手高喊「我們要回家」，請台灣有關單位重視船上1700多名旅客權益。

麗星郵輪在台公關於下午2點指出，由於一直未獲日本政府的入境許可，目前「寶瓶星號」已全速回航中，預計明天（8日）中午12點返抵基隆港，將停泊於西岸碼頭。另外根據寶瓶星號資料顯示，寶瓶星號平均速度18海浬，最高航速可達20浬。

(中時 )