崇友(4506)受到總統大選影響大型新梯訂單出貨完工認列，1月合併營收為3.11億元，較去年同期減少32.36％。崇友表示，若排除2019年1月屏東後壁田及合住宅大樓、台南美術館等大型新梯訂單認列因素影響，整體營收仍較去年同期維持穩健水準。

根據全球房地產顧問服務商第一太平戴維斯（Savills plc）最新研究報告指出，台灣商用不動產成交金額已連續3年成長，並看好台商回台加大投資趨勢下，刺激商用不動產投資及自用需求。近年崇友透過旗下高度客製化的「堅尼西斯」品牌持續推動智能技術研發、並強化維保網絡及預防安全性，憑藉優異電梯運輸效益及良好電梯運行妥善率成功打入台灣商用案源訂單，隨著政府持續推動台商回流、經濟部規劃增設新產業園區等方案，有助於創造崇友新梯業務來自商用、廠辦的接單。

展望第1季，崇友觀察在台灣電梯平均使用年限偏高、政府及民眾對於電梯安全意識日趨提升，近年社區型住宅、公共工程等大型汰舊換新訂單需求增加，有助於挹注汰舊換新業務保持雙位數成長動能，除此之外，根據住展雜誌調查，預估2020年全年北台灣推案量有機會挑戰1.3兆元史上最大量，看好隨著房市交易量回升、建商推案信心走揚，崇友持續採取新梯案源結構優化，透過多品牌策略穩步拓展市場占有率。

(時報資訊)