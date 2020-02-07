國光生技(4142)1月自結營收為新台幣3.57億元，再創單月營收歷史新高，年成長2,588.44%，月成長幅度達3成。針對武漢肺炎疫情日趨嚴重，國光生技也於一個月前即成立專案小組對「新型冠狀病毒（Novel coronavirus,2019-nCoV）」的疫苗開發進行研究，希望在最短的時間內完成開發，以配合國家「防疫視同作戰，政府民間一條心！」的防疫政策。

國光生技指出，在過去幾年中，全球各地就接連出現過伊波拉(Ebola)、茲卡(ZIKA)、中東呼吸綜合症(MERS)以及目前被命名為「2019-nCoV」的新型冠狀病毒(武漢肺炎)等多宗大規模疫情。迄今為止，武漢肺炎已感染數萬人，並導致數百人死亡。然而，值得觀察的是，這次新型冠狀病毒疫苗的研發工作，在新病毒確認之後短短數小時就開始了，與過去截然不同。一旦有了病毒的基因序列密碼，就有助世界各地的科學家以最快的速度確定病毒的起源、病毒的變異、疫情發生的過程，以及如何對人類產生保護等訊息。這也意謂著，未來要在發現新病毒的第一時間就能開始疫苗的研發工作，除了有專業研究機構的投入外，政府也必需給予更多的關注與政策支持。

國光生技的充填產線產能已達滿載，第二條充填線預計將於2021年第三季啟用，可望帶動充填總產能擴大至目前產能的4倍，其第二條充填產線啟用後可望帶動營運及營收的起飛。另考量國內長期需求及外銷商機，國光生技已宣布啟動「全方位生技廠區」計畫，將新建符合PIC/S GMP標準的破傷風疫苗廠，預計2023年投入生產，同時也將啟動新的細胞培養廠、增擴支援系統及倉儲、品管實驗室及辦公室等興建，預計各項建置將於2022年及2023年逐步完成。

(時報資訊)