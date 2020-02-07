日月光投控（3711）今（7）日召開線上法說，展望首季營運，集團預期封測營收將介於去年第二季597.9億元至第三季679.01億元水準，毛利率將略高於去年第二季18.5％。電子代工（EMS）營收將與去年同期349.59億元相當，營益率則略低於去年同期2.1％。

法人以此推估，受季節性因素及工作天數較少影響，日月光投控首季集團營收將有季節性修正、估季減逾15％，但可望較去年同期成長逾10％，修正幅度將低於往年水準。至於與矽品合併一事，日月光投控表示，最終審查報告已遞交中國大陸反壟斷局，等候官方正式批准。

不過，日月光投控也指出，受武漢肺炎疫情爆發的潛在影響，集團營運狀況面臨高於正常水準的風險，並可能因應未來發展產生重大變化。若未來疫情持續加劇，恐對營運造成不利影響，並可能需對業務及利潤率進行重大調整。

日月光投控2019年集團自結合併營收4131.82億元，年增11％。毛利率15.6％、歸屬母公司稅後淨利168.5億元，年減33％，每股盈餘3.96元，低於前年5.95元，主因投控前年成立、認列子公司矽品再衡量價值利益76億元，墊高比較基期。

日月光投控指出，去年電子代工營收創54億美元新高，測試業務成長7％至14億美元。系統級封測（SiP）營收成長13％至25億美元，其中新專案貢獻達2.3億美元。扇出型封裝（fan-out）營收成長達近70％、達成突破5000萬美元目標，預期測試、SiP、fan-out業務成長將持續增溫。

(時報資訊)