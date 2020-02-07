旺宏電子(2337)2020年1月合併營收為27.56億元，月增3.5%，亦較2019年同期大增21.9%，更加顯現本季記憶體產業不淡的趨勢。

旺宏預計2月18日舉辦2019年第四季法說會，公布上季財報及本季展望。旺宏去年第四季營收比前一季高峰下滑，但本季記憶體市況預期不淡，旺宏本季業績也將淡季不淡。

回顧去年第四季，旺宏因第三季大客戶任天堂提前出貨，去年第四季營收比前一季下滑，但本季記憶體不淡，加上去年第一季是相對低檔，旺宏本季業績將比去年同期成長。

旺宏2019年第四季營收95.8億元，比前一季高峰減少19.53%；去年下半年業績回到成長趨勢，2019年營收349.95億元，較2018年高峰減少5.3%。

旺宏於上季法說會時指出，因大客戶任天堂提前出貨在去年第三季，預估去年第四季業績將下滑，產品價格則可望走穩。展望2020年，旺宏在NAND Flash產出持續增加，加上NOR Flash可望受惠5G發展，整體產品價格有機會看漲且需求看增，有利於今年業績表現。

(時報資訊)