抓到了！民眾在台中市文心森林公園副燈區抓到寶可夢，開心秀給其他玩家看。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市掀起抓寶風！國際知名手遊「Pokemon GO」與台中市政府合作，6日起一連四天來到台中，這次最特別是「範圍不限特定主場區」，全台中市區都有機會捕捉稀有寶可夢，還有多處主題補給站，台灣大道沿線、草悟道、市政府前廣場都湧現人潮，還有來自美國的僑胞與澳洲遊客，抓到稀有寶可夢 ，稱讚台灣真的是「寶」島。

台中市府新聞局長黃國瑋表示，昨天活動首日，一大早就吸引全台各地的訓練家大集合，包括去年12月點燈的台灣燈會副展區文心森林公園、草悟道市民廣場、市政府前廣場周圍都湧現訓練家人潮，人潮中還有熱心專業寶可夢達人專業解說「Pokemon GO」在台中活動的獨特之處。

遠從美國洛杉磯回台的華僑俞小姐，特地來到台中，計畫連住四天，歡慶這場寶可夢盛會，俞小姐表示，很幸運一下子就在台中捕捉到稀有寶可夢，並與全球各地訓練家交換，分享難得的喜訊，此次回台待6天，當中有4天在台中，會安排一天行程參觀台灣燈會，其他時間都會在市區捕捉稀有寶可夢。

來自澳洲的安妮，從網路上得知台中有寶可夢活動後，決定延長假期來台中，昨天特別頭戴皮卡丘的帽子，在公園裡與其它訓練家交流，她說，國外許多寶可夢活動都要購買門票或收額外費用，但台中的活動不但免費，更有稀有寶可夢，還可觀賞台灣燈會的創意燈飾，直呼「好玩又新奇」。

經營網路頻道的的張姓工程師，專門拍攝有關寶可夢的主題，他表示，從寶可夢2016年8月在台上市後就開始玩，雖然已經達最高等級40級，但只要哪裡有寶可夢就會跑去那裡，幾乎全台走透透。

這次從官網知道台中寶可夢活動後，就決定來這裡拍攝影片，才剛到公園就抓到一隻「甜甜螢」，非常驚喜。

黃國瑋強調，為了讓民眾感受不同的台中人文風情與地貌，這次「Pokemon GO」活動，範圍不限在特定景點，全台中市都有機會捕捉稀有寶可夢，就連原本只在北美、南美及非洲出沒的「甜甜螢」，也在台中現蹤。

訓練家分享抓寶撇步，原本出現較多寶可夢的地方，包括草悟道、台中公園、國美館、台中市政府周圍、文心森林公園等熱點，就可能會出現稀有寶可夢，且全天24小時都可能會有，提醒訓練家千萬不要錯過。

全台中市區包括綿羊寶可夢「咩利羊」、閃電寶可夢「落雷獸」，以及點亮夜空的蟲屬性寶可夢「電螢蟲」、「甜甜螢」、「未知圖騰（L）」、風鈴寶可夢「風鈴鈴」都來台中，活動時間剛好是台灣燈會主展區后里花博園區8日點燈，歡迎全球訓練家齊聚台中賞燈、捕捉心愛的寶可夢。

(中時 )