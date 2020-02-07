范瑋琪（范范）日前因不滿政策，在私人臉書飆罵行政院長蘇貞昌「狗官」後，引發一連串論戰，而她先前回覆網友時，指稱曾捐給高雄氣爆300萬元，而今天老公陳建州（黑人）也出示證據說話了。
因不滿政府禁出口口罩一個月，范范先前抨擊蘇貞昌，雖事後道歉但未獲網友諒解，依舊湧入她臉書、IG留言，范范除一一回覆網友澄清，更提及「高雄氣爆我和黑（指黑人）也痛徹心扉，捐了300萬就像全被擦乾淨的忘了，也沒關係，我還是會堅持做我覺得對的事，就像現在你覺得羞辱我是你醉（最）正確的事」。
根據高雄氣爆「731石化氣爆善款」資訊網查詢，並未查詢到范范或老公陳建州（黑人）等捐款明細，對此今《中國時報》記者求證黑人，黑人也出示捐款收據，並說明「是范范說錯了，應該是花蓮地震捐的200萬」，而面對連日網友攻擊，范范近日心情備受影響，黑人更全面停工陪老婆度過難關，並希望外界給予空間：「其他的請給我們一點時間，謝謝」。
在「口罩風波」爆發時，網紅中古小姐1月29日在臉書發文，分享過去和某女星的合作經驗，而兩人素昧平生，在公司試裝女星卻「異常友善跑來擁抱人」說：「好久不見啊，超想念你的！」，對某女星因為拿下中華區代言人得到千萬代言費而裝熟巴結，雖未指名道姓，但最後提到「我說的就是偽造學歷女藝人」被網友猜測是指范瑋琪。
過了7天黑人在5日突然在該篇文章底下回覆：「這位中古小姐妳應該夠了吧！妳趁著這個時候刻意捏造故事來博取大家的關注！這是一個什麼樣的心態，相信大家都看得非常清楚」。並接著說，「請妳不要在這個時候，用妳的文字來傷害別人蹭熱度，繼續煽動群眾和網友無限上綱的攻擊！只是想跟妳說明一下！不要再編故事攻擊了。祝福妳一切平安健康！」
此外，黑人6日又再度回覆：「請妳不要用編故事的方式來引起大家的關注，同時用影射的方式煽動他人參與攻擊，妳這種行為真的太惡劣了…請妳自重！不要因為想接到更多廣告業配，用妳的文字去踐踏別人提升自己！」再度引發網友留言關注。
(中時電子報)
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