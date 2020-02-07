范瑋琪（范范）日前因不滿政策，在私人臉書飆罵行政院長蘇貞昌「狗官」後，引發一連串論戰，而她先前回覆網友時，指稱曾捐給高雄氣爆300萬元，而今天老公陳建州（黑人）也出示證據說話了。

因不滿政府禁出口口罩一個月，范范先前抨擊蘇貞昌，雖事後道歉但未獲網友諒解，依舊湧入她臉書、IG留言，范范除一一回覆網友澄清，更提及「高雄氣爆我和黑（指黑人）也痛徹心扉，捐了300萬就像全被擦乾淨的忘了，也沒關係，我還是會堅持做我覺得對的事，就像現在你覺得羞辱我是你醉（最）正確的事」。

范范先前以本名范偉琪捐款給花蓮社會救助金專戶協助花蓮大地震災戶。（黑人提供）

范范先前以本名「范偉琪」捐款給花蓮社會救助金專戶。（黑人提供）

根據高雄氣爆「731石化氣爆善款」資訊網查詢，並未查詢到范范或老公陳建州（黑人）等捐款明細，對此今《中國時報》記者求證黑人，黑人也出示捐款收據，並說明「是范范說錯了，應該是花蓮地震捐的200萬」，而面對連日網友攻擊，范范近日心情備受影響，黑人更全面停工陪老婆度過難關，並希望外界給予空間：「其他的請給我們一點時間，謝謝」。

在「口罩風波」爆發時，網紅中古小姐1月29日在臉書發文，分享過去和某女星的合作經驗，而兩人素昧平生，在公司試裝女星卻「異常友善跑來擁抱人」說：「好久不見啊，超想念你的！」，對某女星因為拿下中華區代言人得到千萬代言費而裝熟巴結，雖未指名道姓，但最後提到「我說的就是偽造學歷女藝人」被網友猜測是指范瑋琪。

過了7天黑人在5日突然在該篇文章底下回覆：「這位中古小姐妳應該夠了吧！妳趁著這個時候刻意捏造故事來博取大家的關注！這是一個什麼樣的心態，相信大家都看得非常清楚」。並接著說，「請妳不要在這個時候，用妳的文字來傷害別人蹭熱度，繼續煽動群眾和網友無限上綱的攻擊！只是想跟妳說明一下！不要再編故事攻擊了。祝福妳一切平安健康！」

此外，黑人6日又再度回覆：「請妳不要用編故事的方式來引起大家的關注，同時用影射的方式煽動他人參與攻擊，妳這種行為真的太惡劣了…請妳自重！不要因為想接到更多廣告業配，用妳的文字去踐踏別人提升自己！」再度引發網友留言關注。

(中時電子報)