因應中國大陸新型冠狀病毒肺炎(武漢肺炎)疫情的防疫需要，高中以下學校延後兩周開學，家中有12歲以下學童家長可申請防疫照顧假，中央流行疫情指揮中心今(7)日發函勞動部，私幼及國高中身障生家長均可申請。

勞動部勞動條件及就業平等司司長謝倩蒨表示，中央流行疫情指揮中心今日發函勞動部說明，由於全國高中職(含)以下學校延遲開學兩周，為了防疫及照顧需要，家中有12歲以下學童家長的其中一人，得請防疫照顧假，但對已開學的私幼和國高中身心障礙家長而言，延後開學造成子女照顧的空窗期，如有就讀高中(含高中，高職五專一，二，三年級)或國民中學持有身心障礙證明之子女，若有照顧需求，家長其中一人得於2月11日至24日請防疫照顧假。

謝倩蒨指出，「家長 」身份包括父母、養父母、監護人或其他日常實際照顧兒童對象，例如爺爺、奶奶等長輩均屬之，另外私立及部分公立專設幼兒園雖未延遲開學，但為了因應考量防疫需求，如幼兒園於2月11日至24日自主停課，或家長自主替幼兒請假，家長其中一人得於2月11日至24日請防疫照顧假。

(中時 )