曹姓嫌犯持刀械恐嚇劉姓被害人。（翻攝照片／程炳璋台南傳真）

玩網路遊戲互嗆，竟導致現實世界駁火，21歲的阿宏因玩遊戲與網友結怨，引來曹姓男子尋晦氣，曹男1月31日大年初七到南區金華路一家早餐店前認出阿宏的朋友劉姓男子，持刀恐嚇劉男交人，劉男趁隙駕車逃逸，遭對方開槍，幸未擊中，警方5日、6日陸續逮捕曹男及其3名朋友，6日逮獲曹的鄭姓友人，起出1把作案槍枝。

21歲的阿宏因玩網路遊戲時，與27歲曹嫌一方的網友互嗆結怨，雙方屢次在網路上叫陣約出來輸贏，曹嫌最後鎖定金華路一段劉某的早餐店，大年初七找來包括鄭嫌在內的3名朋友助陣，要找阿宏麻煩。

阿宏躲住不出面，曹男認出剛開車返家的劉男是阿宏的朋友，上前持1把軍刀恐嚇，並嗆聲身上有槍，要他交人。坐在汽車上的劉男趁隙奪刀，加足油門逃逸，過程中聽見對方在車後開槍。

劉男直接跑到警局報案遭人開槍，春節期間聞槍響，警方立刻展開追查，並在現場地面上發現一顆未擊發的子彈，發現追劉男的兩部汽車涉嫌重大，5日先逮獲持刀的曹男，6日再逮包括鄭姓嫌犯在內的曹男3名友人，並啟出作案改造槍枝。

曹男與鄭嫌互推作案槍枝，警方依照違反槍砲彈藥管制條例與恐嚇罪嫌，將曹、鄭兩人移送台南地檢署，另函送兩名隨行當駕駛的友人。

(中時 )