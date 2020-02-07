台北市議員陳怡君呼籲民眾盡快接種疫苗。（翻攝陳怡君臉書／譚宇哲傳真）

武漢肺炎在台灣已有16人確診，但尚未有致死案例，台北市議員陳怡君今指出，上周我國新增5例因「A型流感」致死案例，年齡區間為50到91歲，但北市50歲以上成人流感疫苗接種率只有27.24％，呼籲民眾武漢肺炎防疫固然重要，但也應盡快接種疫苗。

台北市衛生局表示，經查台北市目前50歲以上成人，流感疫苗接種率只有27.24％，入學前幼兒有四成五，國高中學生則有七成以上接種率，50歲以上成人接種率明顯過低。

陳怡君表示，根據疾管署本周二公布的統計資料，目前流感疫情仍處高峰，國內1月26日至2月1日門急診類流感就診達逾10萬人次，較前一周下降13.5％；不過上周再增加5名因流感死亡病例。

陳怡君呼籲，1年內尚未施打疫苗者，應盡快施打流感疫苗，施打後2到3周具有抵抗力，效力約1年，並請注意個人衛生習慣、勤洗手，共同對抗流感及武漢肺炎。

(中時 )