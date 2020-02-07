台商住旅館自我隔離，未料遭驅逐，高市衛生局戒護送醫。（高市衛生局提供／柯宗緯高雄傳真）

戶籍在屏東的1名台商，上月25日自大陸湖北返台後，直接入住高市1家旅店自我隔離，未料業者獲悉後下「逐客令」要求退房，最後遭戒護送醫強制隔離。高市衛生局指出，該男子無出現疑似症狀，7日已期滿出院，下榻的旅店也不必停業及消毒。

衛生局簡任技正潘炤穎指出，這名台商1月底返台後，入境高市苓雅區某旅店投宿，並自我管理14天，但未向旅店告知有大陸旅遊史，直到2月4日屏東縣衛生局循線追蹤上門，業者才下「逐客令」。

台商被迫退房後，才轉而求助警方幫忙，轄區分局獲報會同消防局救護車，送往指定隔離醫院收容，並全程戒護，男子未出現疑似疫情症狀，7日解除管制令並出院。

潘炤穎提到，男子雖然戶籍在屏東縣父親住處，但父親居無定所，而台商的公司在台中，他長期被派駐大陸，在台沒有房子，因此返台後四處以旅店為家。

潘炤穎呼籲，即日起有中港澳旅遊史，入境的國人必須自我居家隔離14天，而這名台商在台「無家可歸」，可主動通報衛生局獲警方，安排戒護至指定隔離醫院安置。

(中時 )