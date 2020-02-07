韓國瑜與高市教育局大力推動雙語教育政策市民有目共睹，高雄黃姓女子為了支持市府團隊的優良政策，將自己戶頭內的600萬元定存解除，全數捐獻給教育局，希望未來可以嘉惠弱勢學生及偏鄉校園推動雙語教育，提升高雄市學生多元的學習機會。

黃小姐透過高雄市議員陳麗娜的協助，成功聯絡上教育局，並將600萬匯入教育局專戶，但黃小姐要求以匿名方式捐款，不願透漏任何資訊，只是想善盡一點小市民的責任。

黃小姐表示，他看到市府團隊在韓市長的帶領之下，各個團隊都相當用心，施政進步也看在眼裡，他特別支持韓推廣的雙語教育，所以作為高雄的小市民，他想盡一點心力，將自己定存的600萬解除，捐獻給教育局，造福更多偏鄉及弱勢的學生。

教育局長吳榕峯表示，他們相當感謝黃小姐，將會妥善運用600萬元捐款，落實推動高雄市雙語教育，這筆善款目前規劃將會著重在偏鄉及願意全力推動雙語教育的學校，隨後也會想辦法聯繫黃小姐，跟他報告施政方針及成果。

雙語教育是韓國瑜上任後大力推動的政策之一，市府政策推廣至今，高雄參與雙語計畫學校由107學年度的4所躍進至108學年度的24所，下個學年目標要將倍增至48校，並定期辦理英語教師增能工作坊、擴辦雙語冬夏令營等，落實讓孩子在生活中就開口說英語。

(中時 )