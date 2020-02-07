華新科（2492）公布1月營收，受到農曆春節工作天數減少影響，該公司1月營收滑落至20.16億元，月減6.3％、年減38.9％，為2018年2月以來新低紀錄。

華新科表示，1月合併營收20.16億，較去年12月減6.3％，與去年1月比減38.9％，累計營收較去年同期減38.9％，茲因受農曆春節期間工作天數減少影響。

(工商 )

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