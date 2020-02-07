華新科1月營收年減38.9％ 15:262020/02/07 工商 李淑惠 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 華新科（2492）公布1月營收，受到農曆春節工作天數減少影響，該公司1月營收滑落至20.16億元，月減6.3％、年減38.9％，為2018年2月以來新低紀錄。 華新科表示，1月合併營收20.16億，較去年12月減6.3％，與去年1月比減38.9％，累計營收較去年同期減38.9％，茲因受農曆春節期間工作天數減少影響。 (工商 ) #華新科 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸遞延開工 被動元件庫存探底 04:102020/02/04 財經要聞 11檔投信回補 空翻多 04:102020/02/04 證券．權證 華新科、環球晶 權證逆流而上 04:102020/02/04 證券．權證 三大法人大買被動元件 這三家買最多 19:312020/02/04 財經 庫存直直落 華新科、奇力新股漲 04:102020/02/05 證券．權證 財經熱門新聞 航空業慘！香港航空開第1槍 驚爆裁員400人 - 財經 台股暴殺近700點回魂？ 國民ETF五天填息10萬人爽賺 - 財經 虧大！壽險業狂賣台積電 外資接手暴增5500億 - 財經 陸封城台積電營收只影響3％？ 這數據揭災難在後頭 - 財經 5G晶片之爭殺出黑天鵝 高通、聯發科誰撐得住？ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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