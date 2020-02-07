醫界發起連署「不能無限制的包機回台」。（圖／翻攝自吳欣岱臉書）

第一波武漢包機於3日返台，247名乘客中有1人確診染武漢肺炎，而名單問題也多次引起話題，今日醫界更發起連署「不能無限制的包機回台」，呼籲應先審慎評估台灣的狀況，守護醫療資源。

今天血管外科醫師吳欣岱在臉書證實，她就是發起這次「醫療人員支持政府堅守防疫底線」連署的人。聯署書中指出，全台負壓隔離病床僅1100個床位，隔離收容所也嚴重不足，讓我們一起守護台灣珍貴的醫療資源！並提出三點訴求：

1. 篩選上機名單，比照他國，只有具有本國身分的台灣公民能上機。

2. 必須由本國防疫人員陪同，在飛機上做好防護，來台務必配合隔離及篩檢。

3. 不能無限制的包機回台，必須審慎評估台灣本地的醫療能量，完成一批再開放下一批。

而急診醫師白永嘉也在臉書PO文分享該聯署書，呼籲大家多多分享，並支持連署，一起守護台灣珍貴的醫療資源！

(中時電子報)