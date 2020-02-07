陳啟能分送乾洗手消毒液。（戴上容攝）

武漢肺炎疫情延燒，全民搶購防疫用品，新北市議員陳啟能與三重區承德里長吳政權7日上午10時於三重區公所前廣場舉辦記者會，兩人共同製作1000瓶環保乾洗手消毒液，贈送第一線三重區公所服務人員，防止公所第一線人員受到各類感染。

活動現場除致贈儀式外，承德里長吳政權妻子蔡惠如也現場親自示範，如何利用香草植物製作乾洗手，並與三重區長劉來通、新北市議員陳啟能等人共同呼口號「自製乾洗手、病毒遠離我」，隨後進入公所，分送乾洗手消毒液。

吳政權表示，感謝志工們在短時間內，通力合作完成由10種香草植物製作的1000瓶環保乾洗手消毒液，並說他於里內三德公園，種植許多有益身心的香草植物，歡迎大家一同到三德公園運動，增強免疫力。

陳啟能指出，武漢肺炎疫情延燒，中央流行疫情指揮中心已要求各部會全力支援，民眾不必恐慌，做好自身清潔是防疫重要的基本功，此外也誇讚里長吳政權在里內三德公園推動香草植物美化，聽到里長想環保乾洗手造福鄉梓，為防疫盡心的精神令人欽佩，因此他也全力配合與支持。

(中時 )