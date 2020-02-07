游錫堃拜會台灣民眾黨黨團。（趙雙傑攝）

立法院長游錫堃今天拜會在野黨團，下午第一站前往台灣民眾黨團，游錫堃表示，民眾黨是國內第三大黨，尤其主席柯文哲是首都市長，未來會對國會帶來很多好的意見，他會盡可能做到尊重多元理性，讓各種不同民意在立法院匯流。值得一提的是，游錫堃致詞時口誤，把民眾黨講成時代力量，經過旁人提醒後急忙更正。

游錫堃表示，立法院是最高民意殿堂，新國會希望大家可以共同合作，廣納各種不同意見進來，讓國內不同聲音匯流在立院，經過立委研究討論立法變成法案，為國家奉獻。

民眾黨團總召賴香伶則提出3點訴求，包括投票權下修18歲、開議時間越早越好、防疫照顧假入法等，期盼游院長籍民進黨團支持。

賴香伶說，投票權下修18歲相關的「一憲二法」修正案，是民眾黨團前進立院努力的目標之一，需要朝野各黨團共同努力，懇請民進黨團能共同努力，未來民眾黨團也會陸續拜會各黨團、以及獨立委員尋求連署支持。

因應武漢肺炎疫情延燒，防疫人員疲於奔命，民眾黨希望立法院盡快開億，使政府機關更迅速接收，民意，使國家即時因應全球疫情進行法令調整，朝野必須協力推動防疫相關法案。

民眾黨團以「防疫照顧假」為例，過去從未有此概念，倉促上路使企業與勞工都反應不及，即便雇主願意給假，但勞工考量生計不見得敢休假，民眾黨團已研議將「防疫照顧假」入法，懇請院長及民進黨團支持。

(中時 )