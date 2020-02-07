日本政府強烈要求從香港出發，預定8日駛進沖繩縣那霸港的「威斯坦號」（Westerdam）郵輪不要駛進日本港口，因船上出現疑似武漢肺炎症狀的病患。

日本國土交通大臣赤羽一嘉7日在記者會上宣布此消息時表示，除了威斯坦號外，本月內預定駛進日本國內港口的共4艘船，其中2艘是日本船籍、2艘是外國船籍，國交省目前仍在蒐集情報，若發現有疑似武漢肺炎的感染病例，將不允許入港。

日本內閣官房長官菅義偉7日在記者會上表示，已確認威斯坦號上有5名日本人。

日本首相安倍晉三6日表示，將拒絕船上有疑似感染病例的郵輪的外國旅客入境，7日則更進一步要求郵輪不要進港。日本政府相關人士表示，該船的乘客中約有30人發燒，但無法確認是否是新型冠狀病毒引起的。

船運公司6日表示，「日本政府拒絕讓船進港，所以現在在討論替代方案。」

國土交通省指出，威斯坦號上共有1455名乘客和802名船務員，其中有5名日本人，包括1名船務員。

(中時電子報)