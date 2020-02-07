桃園市一名羅姓竊嫌，6日深夜準備將竊取來的堆高機變賣換錢，當他在路邊等貨櫃車來載運時，被眼尖員警認出停放在路旁暗處的失竊堆高機，警方現場逮獲羅男及前來購買贓物的何男，以贓物罪函送偵辦，另再通知相關竊嫌等到案說明擴大偵辦。

楊梅警分局新屋分駐所接獲民眾報案，只工廠堆高機被偷走，所長郭汶煒、警員宋璧如、蔡宜欣，沿途調閱監視器並追查竊嫌動向。

眼尖的員警在路邊暗處發現可疑車輛，正想說怎麼會有堆高機停在大馬路邊，靠近一看查證，原來是正在追查的失竊堆高機，並同時逮捕羅姓竊嫌，羅嫌表示正在等貨櫃車來載往資收場賣給何姓民眾，沒想到來載運的貨車都快到了，警察竟然更快到。

楊梅警分局長林信雄表示，新屋所長郭汶煒等3員落實刑案查緝勤務，並克盡職責尋獲民眾失竊車輛，並將犯嫌繩之於法值得嘉勉，在此也呼籲車主，車輛停放時，車內切勿留置其他不必要物品（如家中鑰匙）以免讓歹徒有機可趁。

(中時 )