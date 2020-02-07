大陸武漢肺炎爆發，全台疫情拉警報，不過相比新北市長侯友宜和台中市長盧秀燕防疫表現，高雄市長韓國瑜似乎只要有問題，幾乎都是要中央協助。對此，網譏諷，什麼都中央協助，要這市長幹嘛！資深媒體人黃創夏直批，韓根本就是扯後腿，「全民在防疫，國瑜忙要錢」？網大讚說得好！

黃創夏在臉書發文表示，現在全台灣人民都在忙防疫，但是國民黨卻似乎全部集體失智，政府禁出口時，大罵政府不應該管制口罩出口；結果現在全民排隊搶口罩，國民黨痛批口罩供應不足，自相矛盾胡言亂語、自我矛盾、為了聲量而不知所云。

黃創夏更譏諷，國民黨亂就算了，結果韓國瑜「正常爬起來上班沒幾天，又在天馬行空了！先是說政府管制口罩出口不智，結果現在又說高雄缺55萬個口罩，要中央補助。然後又開記者會說，高雄疫情嚴重，向中央要錢要補助，黃創夏譏諷，「全民在防疫，國瑜忙要錢？這不是前方吃緊，後方緊吃，還能是什麼」！

而網友對於韓國瑜什麼都要中央協助也表示，「什麼都要中央，你這市長不需要可以滾了！那要不要直接給中央管高雄市」、「全台只有你高雄要求中央協助，要不要臉」、「什麼都困難，什麼都沒自己的對策？換市長算了」、「什麼都要中央協助，這個市長是廢物嗎」！

網友留言。（圖片摘自批踢踢）

(中時電子報)