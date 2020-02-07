歡慶元宵佳節，三重戶政事務所在燈會開幕上午於溪美辦事處舉辦「鼠躍如意慶元宵」活動，邀請版畫名家潘許益刻製鼠年金句模版，現場教導DIY拓印年畫，讓一般民眾也能親手製作出大師級的藝術作品，藉由年畫拓印感受傳統年節氣氛，歡喜吉祥過好年。

年畫DIY活動免費開放戶所洽公民眾排隊拓印，也邀請兒童發展中心、公共托老中心、新住民家庭服務中心的老幼民眾與新住民等好鄰居共襄盛舉。參與活動的一位老先生說，「年畫是我小時候過年才有的東西，看到這個非常懷念，想印一張回去家裡掛。」；新住民阮小姐對於充滿中國風的年畫感到非常新鮮，拓印的過程直呼有趣，看到現場的小朋友玩得不亦樂乎，也希望戶所繼續舉辦年畫拓印的活動，讓她下次帶小孩一起來玩。

三重戶政事務所主任陳世銘帶領同仁及志工也於現場發放特製的「迎春大吉福袋」，向民眾宣導戶政法令及便民服務，內容包含民眾最想知道的「數位身分識別證（New eID）」問答集、即將上架的「戶役政管家APP」、新住民最關切的新北首創「新住民一站式服務」、「新住民愛心大平台醫療補助」等全新服務，希望民眾把戶政新知與滿滿福氣帶回家，幸福好運一整年。

(中時 )